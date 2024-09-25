Главреда BRIEF и его зама могут оштрафовать за отсутствие маркировки иноагента

В Таганский суд Москвы поступило по два протокола на бывшего главного редактора объединенной редакции BRIEF (признан в РФ иностранным агентом) Владимира Дергачева и его заместителя Екатерину Винокурову за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Собеседник агентства рассказал, что соответствующие протоколы были составлены по статье о производстве или распространении иноагентом материалов без соответствующей маркировки. Они влекут наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

16 августа министерство юстиции России внесло Telegram-каналы «BRIEF Важное» и BRIEF в реестр иностранных агентов. По версии ведомства, канал и некоторые связанные с ним проекты публиковали недостоверные данные, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России и распространяли материалы иноагентов.

Позднее BRIEF объявил о закрытии двух своих проектов «BRIEF. Важное» и «BRIEF. Подкасты», а также о роспуске объединенной редакции. Уточнялось, что из ее состава вышли Дергачев, Винокурова, а также шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин. Причиной ухода названа невозможность продолжения сотрудничества в сложившихся условиях.

Ранее Слепаков обжаловал штраф за нарушение обязанностей иноагента.