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Россиянин случайно отпилил себе руку, работая с инструментом

В Приморье врачи спасли мужчину, который случайно отпилил себе руку

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке сохранили пациенту с отпиленной рукой конечность. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Роман Костив, мужчина получил бытовую травму при работе с пилой, его предплечье держалось только на мягких тканях. Пациенту диагностировали открытый перелом костей предплечья, который сопровождался повреждением лучевой и локтевой артерий.

«Сложная операция по спасению руки была проведена командой сосудистых хирургов и травматологов. Первоначально была выполнена репозиция костей, а затем восстановление поврежденных артерий», — поделились в пресс-службе.

После этого медики ушили мышцы и кожу, чтобы закрыть рану. Специалистам удалось восстановить кровоток и сохранить руку. По словам травматолога, у пациента есть все шансы на успешное восстановление.

Ранее в Подмосковье врачи спасли байкера с практически оторванной рукой от ампутации.

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