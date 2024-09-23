В Курской области назвали число поступивших заявлений о пропавших жителях

Власти с начала августа 2024 года получили более 770 заявлений о пропавших без вести жителях Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, на территории российского субъекта уже второй месяц продолжается активная работа по поиску исчезнувших людей. Она началась сразу после вторжения в Курскую область украинских войск.

«За это время в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу несколько сотрудников», — говорится в заявлении.

Как отметил губернатор, все подобные обращения рассматриваются в индивидуальном порядке.

При этом к текущему моменту специалистам удалось найти более 300 человек. Смирнов рассказал, что при освобождении населенных пунктов в Кореневском районе было установлено местонахождение 268 жителей из числа пропавших без вести. При этом 118 из них объявили в розыск по запросам родственников.

В иных местах нашли еще 101 гражданина. В основном речь идет о пожилых людях, которые потеряли свои документы во время эвакуации в пункты временного размещения (ПВР).

Ранее в Курской области раскрыли, сколько всего граждан покинули регион после атаки украинских войск.