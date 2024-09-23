Школьник нанес однокласснице 200 ударов швейной иглой

В Китае одноклассник нанес девочке 200 ударов иглой, пишет Asia One. Пострадавшая школьница регулярно подвергалась издевательствам.

По данным СМИ, ученик шестого класса нанес однокласснице около 200 ударов швейной иглой, а также заставлял ее есть бумагу и грифель карандаша. Травмы, полученные школьницей, были настолько серьезными, что ее мать обратилась к руководству школы с жалобой на произошедшее.

Сообщается, что девочка также регулярно подвергалась шантажу и издевательствам со стороны сверстников. Она рассказала, что игла длиной около семи сантиметров «почти полностью» вошла ей в бедро и руки. Школьница добавила, что чувствовала при этом «невероятную боль».

Мать пострадавшей утверждает, что мальчик рассказал одноклассникам, что его отец – друг директора. В ходе обсуждения инцидента, на котором присутствовали 14 человек, включая руководителей школы, юриста и местного полицейского, восемь участников проголосовали за то, что случай «не соответствует стандартам школьной травли».

Пользователи соцсетей выразили свое возмущение и потребовали наказать виновных.

«Это не случай школьной травли, это преступление, заключающееся в преднамеренном нанесении вреда», — уверены комментаторы.

Ранее школьник из Китая потратил все сбережения своей семьи на онлайн-игры.