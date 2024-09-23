В России увеличение алиментов до 40 тыс. рублей назвали необходимой мерой

Увеличение алиментов до 30-40 тыс. рублей – это легко реализуемая инициатива, так как средняя зарплата по России достигает 100 тыс. рублей. В то же время количество одиноких родителей достигает 6 млн, поэтому дети нуждаются в защите, отметил в беседе с 360.ru директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Сегодня в России порядка 5 млн одиноких матерей и около миллиона – отцов, которые вынуждены воспитывать детей в одиночку. На ребенка уходит порядка 30-40 тыс. рублей в месяц, а размер алиментов не превышает 5 тыс. рублей при средней зарплате по стране в 100 тыс. рублей.

«Когда мы говорим об алиментах, о проблеме возмещения с точки зрения расторжения брака, то, конечно же, главная цель — это защита детей. Дети не должны страдать от ошибок своих родителей», — объяснил Зубец.

Он подчеркнул, что сегодня обеспечить выплату алиментов в размере 30-40 тысяч рублей на ребенка — это легко решаемая задача.

До этого сообщалось, что в России вырастут почти в восемь раз пошлины за подачу искового заявления о разводе — с 650 до 5000 рублей. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. Также предлагается увеличить размер алиментов до 40 тыс. рублей.

В Госдуме ранее оценили, к чему приведет повышение пошлины за разводы в России.