Роспотребнадзор следит за сообщениями о вспышке неизвестного заболевания в Индии

Роспотребнадзор мониторит сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Индии, принимаются меры по недопущению завоза опасных инфекций в РФ. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание системному мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире, заявили там.

До этого СМИ сообщили о вспышке неизвестного заболевания в Индии, в результате которого не стало 15 человек.

В начале сентября в Китае обнаружили новый вирус WELV, который переносится клещами и вызывает поражение нервной системы. Данный вирус не наблюдался ни у животных, ни у человека. После его обнаружения в крови пациента исследователи собрали около 14,6 тыс. клещей и сгруппировали их по местоположению и виду для анализа партиями. У пациентов с инфекцией WELV наблюдались общие симптомы, такие как лихорадка, головокружение, головная боль, недомогание и боль в спине, а также тошнота, рвота и диарея.

Ранее Роспотребнадзор заявил о готовности к встрече с неизвестными вирусами.