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Во Владимирской области эвакуировали два района из-за сигнала об угрозе

Губернатор Владимирской области рассказал о вечерней эвакуации двух районов

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Александр Авдеев/VK

Власти Киржачского и Меленковского районов Владимирской области эвакуировали местных жителей вечером 21 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе. <...> В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации. Ночью все граждане вернулись домой. Обстановка в регионе под контролем», — написал глава области.

Других подробностей произошедшего Авдеев не сообщил.

В другом регионе, Астраханской области, ночью зафиксировали атаку украинских беспилотников. По словам губернатора субъекта РФ Игоря Бабушкина, ВСУ пытались атаковать объекты на территории региона, однако средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. В результате случившегося никто не пострадал.

Еще один дрон сбили в Миллеровском районе Ростовской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по городу и двум селам в Белгородской области.

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