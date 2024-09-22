Во Владимирской области эвакуировали два района из-за сигнала об угрозе

Власти Киржачского и Меленковского районов Владимирской области эвакуировали местных жителей вечером 21 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе. <...> В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации. Ночью все граждане вернулись домой. Обстановка в регионе под контролем», — написал глава области.

Других подробностей произошедшего Авдеев не сообщил.

В другом регионе, Астраханской области, ночью зафиксировали атаку украинских беспилотников. По словам губернатора субъекта РФ Игоря Бабушкина, ВСУ пытались атаковать объекты на территории региона, однако средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. В результате случившегося никто не пострадал.

Еще один дрон сбили в Миллеровском районе Ростовской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по городу и двум селам в Белгородской области.