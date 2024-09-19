В Ливане запретили пронос пейджеров на борт самолетов

Главное управление гражданской авиации Ливана запретило пронос раций и пейджеров на борт самолетов. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление.

От всех авиакомпаний, чьи самолеты находятся в международном аэропорту имени Рафика Харири, потребовали уведомить своих пассажиров, вылетающих из Бейрута, о запрете на провоз любых видов пейджеров и раций до дальнейших распоряжений. Их запрещено провозить как в багаже, так и в ручной клади.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, в какой момент пейджеры «Хезболлы» оснастили взрывчаткой.