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Врач предупредил об опасности жевательной резинки

Врач Антипенко: жевательная резинка может вызвать гастрит

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Неправильное использование жевательной резинки может нанести вред желудочно-кишечному тракту и спровоцировать гастрит. Об этом «Москве 24» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«Бывает, взяли утром жвачку, и только вечером ее выплюнули — так делать не стоит. Во время жевания вырабатывается желудочный сок, поэтому при длительном использовании жвачки может развиться гастрит», — предупредил врач.

По его словам, жевать резинку можно не более трех-пяти минут. Этого будет достаточно для того, чтобы очистить полость рта от остатков пищи и освежить дыхание, пояснил Антипенко. При этом он добавил, что жвачки не оказывают негативного влияния на зубы, потому что в большинстве современных резинок нет сахара.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух до этого говорила, что жевательная резинка снижает риск кариеса при условии регулярной чистки зубов, а также помогает уменьшить изжогу. Однако злоупотреблять жвачкой не стоит: содержащиеся в ней сахарозаменители обладают слабительным действием, добавила врач.

Ранее стало известно, действительно ли безопасно глотать жвачку.

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