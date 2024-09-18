Участники ЧП со стрельбой у офиса Wildberries в Москве дают показания следствию

Участники инцидента со стрельбой возле офиса Wildberries в Москве дают показания следствию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сейчас ведутся допросы как задержанных участников конфликта со стрельбой, так и его свидетелей», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, о каком количестве человек идет речь. По данным источника, в деле могут появиться новые подозреваемые.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее Бакальчук со слезами обратилась к мужу.