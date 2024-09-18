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В Челябинске после ЧП в школе завели дело против частной охранной организации

СК РФ: в Челябинске из-за ЧП в школе задержали замдиректора охранной организации

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СУ СК России по Челябинской области

Следственное управление СК РФ по Челябинской области после происшествия в школе №68 в административном центре региона завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что в рамках дела стражи порядка задержали заместителя директора охранного предприятия и предъявили ему обвинения. Более того, следователи уже направили в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения.

По данным СК РФ, также в ходе расследования была организована проверка должностных лиц психоневрологического диспансера (ПНД), где состоял на учете напавший на одноклассников подросток. Аналогичное решение приняли в отношении регионального управления Росгвардии, так как оно должно было следить за деятельностью частной охранной организации.

«В рамках проверок будет дана правовая оценка действиям либо бездействию указанных должностных лиц», — уточнили в ведомстве.

16 сентября ученик школы №68 в Челябинске принес на занятия молоток, с которым напал на учителей и одноклассников. Подросток нанес травмы троим сверстникам и одному преподавателю.

Впоследствии его задержали сотрудники Росгвардии. СК РФ сразу же завел два уголовных дела. В рамках одного из них, возбужденного по статье о халатности, был задержан заместитель директора образовательного учреждения.

Ранее пострадавших в Челябинске школьников транспортировали в Москву.

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