Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство россиян поддержали трехдневное голосование на выборах

ВЦИОМ: большинство россиян убеждены, что выборы в 2024 году прошли честно

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Большинство россиян (60%) уверены, что результатам сентябрьских выборов можно доверять, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, только 20% респондентов не доверяют результатам выборов.

Также 61% опрошенных положительно относятся к голосованию в трехдневном формате, 21% отнеслись к такому формату равнодушно, а 16% воспринимают его негативно.

Опрос ВЦИОМ показал, что 75% россиян знают о системе «мобильный избиратель», с помощью которой можно проголосовать не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания. Остальные 25% заявили, что впервые услышали о такой возможности в ходе опроса.

Что касается системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), чуть больше половины (53%) рассказали, что они знают о такой возможности на выборах, а 39% выступили против этой технологии.

Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью среди жителей 83 регионов России. Всего в исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами