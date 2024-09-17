Большинство россиян поддержали трехдневное голосование на выборах

Большинство россиян (60%) уверены, что результатам сентябрьских выборов можно доверять, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, только 20% респондентов не доверяют результатам выборов.

Также 61% опрошенных положительно относятся к голосованию в трехдневном формате, 21% отнеслись к такому формату равнодушно, а 16% воспринимают его негативно.

Опрос ВЦИОМ показал, что 75% россиян знают о системе «мобильный избиратель», с помощью которой можно проголосовать не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания. Остальные 25% заявили, что впервые услышали о такой возможности в ходе опроса.

Что касается системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), чуть больше половины (53%) рассказали, что они знают о такой возможности на выборах, а 39% выступили против этой технологии.

Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью среди жителей 83 регионов России. Всего в исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.