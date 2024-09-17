Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие школьники из Челябинска

Двое подростков остаются в реанимации после ЧП в школе №68 в городе Челябинске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения Челябинской области.

В заявлении уточняется, что дети находятся в сознании. Медики оценивают их состояние как стабильное.

«Один ребенок в профильном отделении, получает все необходимое лечение», — добавили в ведомстве.

Из публикации следует, что губернатор региона Алексей Текслер поставил лечение раненых на личный контроль. Также информацию о состоянии несовершеннолетних регулярно направляют в министерство здравоохранения РФ.

«На сегодня запланированы контрольные обследования и повторные консультации с главными специалистами», — говорится в сообщении.

16 сентября ученик школы №68 в Челябинске пронес в образовательное учреждение молоток, с которым впоследствии атаковал одноклассников и преподавателей. В результате пострадали четыре человека — трое подростков и один учитель. При этом двоим детям понадобилась операция.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, после чего его доставили в психоневрологическую больницу. Как писал RT, помимо молотка, у ребенка при себе были нож и пневматический пистолет.

Следственный комитет РФ после произошедшего возбудил сразу два уголовных дела. Одно из них — по статье о халатности.

Ранее журналисты узнали, что могло послужить причиной для нападения в челябинской школе.