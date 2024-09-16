Стало известно, как остановили напавшего на одноклассников подростка в Челябинске

Школьника, который напал с молотком на сверстников в Челябинске, сначала пытались остановить учитель и ученик. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, мальчик выбежал из класса, но его смог обезвредить другой педагог.

Инцидент произошел в коррекционной школе № 68. По данным источника, 13-летний мальчик принес в школу молоток и во время занятий напал на детей и педагогов. Ребенка задержали.

Известно, что ситуация находится на контроле у главы региона. Он поручил правоохранителям и министерству образования Челябинской области разобраться в ситуации.

Предварительная причина нападения школьника в Челябинске на одноклассников — месть. По данным канала Mash, мальчик решил расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой, а остальные дети над этим смеялись.

В итоге 13-летний школьник оскорбился и разработал план: утром 16 сентября он взял в школу нож, молоток и пневматический пистолет. Предположительно, мальчик ударил по голове именно свою обидчицу. Девочка находится в больнице в критическом состоянии — за ее жизнь борются врачи.

Ранее в Асбесте подростки жестоко избили 13-летнего школьника.