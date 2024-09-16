Названа возможная причина нападения школьника на одноклассников в Челябинске

Предварительная причина нападения школьника в Челябинске на одноклассников — месть. Об этом пишет Mash.

По данным канала, мальчик решил расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой, а остальные дети над этим смеялись.

В итоге 13-летний школьник оскорбился и разработал план: утром 16 сентября он взял в школу нож, молоток и пневматический пистолет. Предположительно, мальчик ударил по голове именно свою обидчицу. Девочка находится в больнице в критическом состоянии — за ее жизнь борются врачи.

Помимо «цели» подростка, пострадали еще двое детей и учительница биологии. Сам нападавший тоже пострадал, сейчас он в психоневрологической больнице.

Инцидент произошел в коррекционной школе №68. По данным источника, 13-летний мальчик принес в школу молоток и во время занятий напал на детей и педагогов. Ребенка задержали.

Известно, что ситуация находится на контроле у главы региона. Он поручил правоохранителям и министерству образования Челябинской области разобраться в ситуации.

Ранее в Асбесте подростки жестоко избили 13-летнего школьника.