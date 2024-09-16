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Подросток, напавший на одноклассников в Челябинске, наблюдался у школьного психолога

Baza: напавший на одноклассников подросток в Челябинске пытался совершить суицид

Подросток, который напал с молотком на одноклассников, пытался совершить суицид. Об этом пишет Baza.

По данным канала, сейчас мальчик находится в больнице.

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT писал, что подросток наблюдался у школьного психолога. По рассказам одноклассников, 13-летний мальчик был замкнутым и почти не общался со сверстниками. В классе с парнем никто не дружил, и учился он средне.

Педагоги коррекционной школы сначала думали, что у подростка проблемы дома, но это не подтвердилось. Тогда они посоветовали показать мальчика психиатру, так как «у него свой мир в голове».

Инцидент произошел в коррекционной школе №68. По данным СМИ, ребенок пронес в класс молоток. Он прошел в класс на урок химии, достал молоток и начал хаотично им размахивать. Мальчика пыталась остановить учительница.

Во время ЧП пострадали четверо: три ребенка и педагог. По данным Telegram-канала 112, одна пострадавшая девочка находится в критическом состоянии. Еще одна ее ровесница находится в отделении нейрохирургии. Также травмы получил мальчик. А учительницу доставили в областную больницу с переломом.

Правоохранители задержали школьника на месте. Специалисты ведомства выясняют его мотивы.

Ситуацию взял на личный контроль губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что нужно разобраться, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана.

Ранее россиянин, избивший молотком и обваривший кипятком свою мать, получил 17 лет колонии.

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Нападение в школе Челябинска
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