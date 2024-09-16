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Детский омбудсмен подтвердила число пострадавших во время ЧП в челябинской школе

Омбудсмен Майорова: четыре человека пострадали при ЧП в челябинской школе

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Четыре человека пострадали в школе в Челябинске, в которой произошло нападение ученика с молотком. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

По данным Telegram-канала «112», одна пострадавшая девочка находится в критическом состоянии.

Еще одна ее ровесница находится в отделении нейрохирургии. Также травмы получил мальчик. Помимо детей, во время нападения пострадала одна из учительниц. Женщину доставили в областную больницу.

Инцидент произошел в коррекционной школе №68. По данным СМИ, ребенок пронес в класс молоток. В какой-то момент он побежал в сторону школьников и избил некоторых.

Правоохранители задержали 13-летнего школьника. Специалисты ведомства выясняют его мотивы. В одной из организаций рассказали kp.ru, что утром на вахте усилили меры безопасности, там при входе досматривают людей.

Ситуацию взял на личный контроль губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что нужно разобраться, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана.

Ранее россиянин, избивший молотком и обваривший кипятком свою мать, получил 17 лет колонии.

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Нападение в школе Челябинска
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