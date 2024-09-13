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В Тюмени трехлетний ребенок выпал из машины отца на дорогу во время движения

В Тюмени нашли водителя, у которого из салона машины выпал на дорогу ребенок

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Pixabay

В Тюмени ребенок оказался на дороге во время поездки с семьей. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ленина и Челюскинцев. В этот день, по словам отца, их сыновья впервые пошли в детский сад, после занятий родители и двое детей решили прокатиться по вечернему городу, но в какой-то момент они поняли, что ребенок неизвестным образом выпал из автомобиля.

Как рассказал сам отец, водители на дороге быстро обратили внимание на ситуацию и остановились. Таким образом, мальчик не получил серьезных травм, уже на следующий день он пошел в детский сад.

«Автоинспекторы оформили ДТП с участием ребенка, отец-водитель будет привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей», – поделились в ведомстве.

Родитель рассказал, что ребенок сидел в специальном кресле и был пристегнут в момент инцидента. Он добавил, что теперь перед поездкой они проверяют соблюдение мер безопасности по несколько раз.

Ранее девочка выпала из окна школы и попала в больницу в Бурятии.

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