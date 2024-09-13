Каждый третий россиянин делает ремонт в квартире своими силами

Исследование, проведенное компанией Level Group, показало: каждый третий россиянин (30%) хотя бы раз делал ремонт в своей квартире самостоятельно, без привлечения специалистов. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При этом, говоря о сумме, которую оптимально потратить на ремонт, почти в равных долях россияне называют сумму до 1 млн (37% опрошенных) и сумму более 1 млн рублей (36%). Есть и те, кто ограничивается суммой в 500 тыс. рублей — каждый четвертый россиянин (27%) не готов тратить на ремонт больше.

Доверяют ремонт команде профессионалов россияне в подавляющем большинстве: 53% опрошенных признались, что предпочитают делегировать работы по поклейке обоев специалистам, считая, что так надежнее, а результат будет более качественный. Впрочем, не всегда самостоятельный ремонт означает дилетантский уровень работ: 6% признались, что делают это легко и виртуозно, поскольку являются ремонтниками по профессии.

«По нашим данным, сегодня на рынке 46% квартир предлагается без отделки. Доля квартир с отделкой — 54%, из которых около 30% — отделка под ключ, а около 20% — отделка white box. Это предчистовая отделка, предполагающая, что грязные и громкие работы сделает застройщик, а покупателю останется только выбрать цвета будущего интерьера и финишные покрытия. При этом в сегменте новостроек комфорт-класса только 33% лотов предлагается без отделки, а доля лотов с отделкой — 67% (49% с финишной отделкой, 18% — с white box). В сегментах бизнес-класса и выше доля квартир и апартаментов, предлагаемых без отделки, существенно выше и составляет почти 60% и 40% лотов предлагается с отделкой (14% с финишной отделкой и 27% с white box). Предложения с отделкой не приносят дополнительного заработка застройщику, а лишь помогают расширить охват потенциальных покупателей квартир. В сегменте бизнес-класса и выше покупатели чаще выбирают квартиры без отделки, потому что они заинтересованы в реализации собственного дизайн-проекта. В массовом сегменте интерес к лотам с отделкой более высокий, это позволяет сэкономить. Застройщики, как правило, предусматривают отделку на уровне корпуса или секции», — прокомментировали в пресс-службе Level Group.

В ходе опроса также выяснилось, что возможность сделать ремонт с нуля — один из весомых аргументов для россиян в пользу квартиры в новостройке и против квартиры в старом фонде. Так, 23% предпочтут сделать ремонт с нуля в новостройке, купив квартиру без отделки, а не переделывать старый.

Готовый ремонт и отделку как преимущество квартир на вторичном рынке воспринимают лишь 7% опрошенных. Среди других факторов, которые россияне считают весомыми при выборе квартиры в новостройке — доступность: 49% россиян считают, что квартиру в новом или строящемся доме купить проще, чем на вторичном рынке или в старом фонде. Интересно, что при этом 17% считают доступным, напротив, жилье на вторичном рынке и лишь 2% убеждены, что такое жилье лучше.

Ранее цены на новостройки в Москве в августе показали разнонаправленную динамику.