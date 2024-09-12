Жители Санкт-Петербурга смогут летать «Аэрофлотом» в Бангкок без пересадки в Москве

«Аэрофлот» с 31 октября 2024 года впервые запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок (Таиланд), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты включены в зимнее сезонное расписание и будут выполняться 2 раза в неделю. Улететь из «Пулково» в Бангкок можно будет по четвергам и субботам, а обратные рейсы будут совершаться по пятницам и воскресеньям.

Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330.

Рейсам из Санкт-Петербурга присвоен код SU620, а обратным – SU621.

После запуска авиарейсов жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут летать в Бангкок, не совершая пересадок в Москве.

Ранее «Аэрофлот» совершил первый рейс из Новосибирска на Хайнань (КНР). Теперь на остров можно улететь из регионов России, среди которых Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток и Хабаровск. Рейсы совершаются на воздушных судах Boeing 737-800 и Airbus A330.

Напомним, в октябре 2023 года «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет (Таиланд).