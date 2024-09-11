Михаил Романов поздравил Беглова с победой на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Результат голосования на выборах губернатора говорит о доверии петербуржцев к Александру Беглову, заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Санкт-Петербург сделал мудрый выбор: город продолжит свое энергичное развитие», — сказал Романов.

Депутат отметил, что жители Санкт-Петербурга активно выразили свою гражданскую позицию.

«Город вступает в эпоху новых успехов и достижений, созидателями которых будут все петербуржцы», — сказал он.

Напомним, ранее избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты выборов губернатора Санкт-Петербурга. За Александра Беглова проголосовали 59,8% петербуржцев.