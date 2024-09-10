Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московский школьник отдал аферисту 4,5 млн рублей

В Москве 17-летний подросток отдал аферисту 4,5 млн рублей

close
Shutterstock

В Москве правоохранители задержали 29-летнего ранее судимого мужчину, его подозревают в мошенничестве в отношении своего несовершеннолетнего знакомого. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, мужчина выяснил, что у 17-летнего юноши есть в распоряжении несколько миллионов рублей. Мужчина убедил подростка, что тому нужно начать бизнес по перепродаже в России техники, закупленной за рубежом. За несколько месяцев под предлогом инвестирования в совместное дело аферист выманил у школьника 4,5 млн рублей.

Когда мужчина получил всю сумму, то сначала заявил о сложностях с поставками, а затем перестал выходить на связь.

По данным полиции, аферист изначально не планировал никакого бизнеса, а украденными средствами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Тульской области подросток перевела лже-блогеру 400 тыс. рублей с телефона матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами