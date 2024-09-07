Петербурженка потеряла $20 тысяч после звонка от бывшего работодателя

В Петербурге 72-летняя пенсионерка после звонка якобы от бывшего работодателя отдала мошенникам $20 тысяч. Об этом сообщает 78.ru.

По информации телеканала, с петербурженкой по переписке связался неизвестный, который представился якобы ее бывшим работодателем. Он сообщил, что проходит «опрос Росмониторинга на тему поддержки ВСУ».

Затем с пенсионеркой связался уже якобы сотрудник Росмониторинга, который заявил, что в отношении пожилой женщины якобы ведется расследование из-за поддержки ВСУ. Запуганная петербурженка последовала дальнейшим инструкциям злоумышленников и передала все свои сбережения курьеру, который оперативно появился у ее двери. Всего россиянка потеряла $20 тысяч.

Женщина обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мошенники обманули профессора МГУ и украли у него сотни тысяч рублей.