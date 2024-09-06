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Российский подросток рассказал, что мать родила двойню, но дети пропали

Нижегородский подросток рассказал, что мать родила двойню, но дети пропали

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Pixabay

В Нижегородской области 14-летний школьник рассказал, что его мать родила двойню, но спустя время дети пропали. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Школьник поделился с инспектором по делам несовершеннолетних, что в апреле 2024 года его мать родила в туалете двух девочек. По неподтвержденной информации, один из младенцев мог умереть при родах, а другой ребенок скончался через месяц. Правоохранители проверили место предположительного захоронения, но ничего не нашли.

Нижегородка пояснила, что якобы узнала о беременности в августе 2023 года, но к врачам не обращалась.

Собеседник в силовых структурах отметил, что женщина могла придумать историю про беременность и про роды. Раньше она наблюдалась у психиатра, но позже снялась с учета. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее не знавшая о своей беременности женщина пошла в поход и родила в палатке.

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