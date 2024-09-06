Мужчину, солгавшего при устройстве на должность инженера, посадили на 15 лет

В ЮАР мужчину, солгавшего в резюме ради трудоустройства в госкомпанию, посадили на 15 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным службы новостей, 49-летний Даниэль Мтимхулу начал работать в Агентстве пассажирских железных дорог Южной Африки (PRASA) 15 лет назад и ежегодно получал около 2,8 млн рандов (более 14,2 млн рублей). В июле 2015 года Мтимхулу, занимавший к тому времени должность главы инженерной службы, был арестован.

Тогда выяснилось, что он соврал о квалификации в своем резюме, когда устраивался на работу в государственную компанию. Мужчина утверждал, что имеет несколько квалификаций инженера-механика, включая диплом Витватерсрандского университета, который считает престижным вузом в ЮАР, а также докторскую степень, полученную в одном из университетов Германии. Однако позже Мтимхулу признался, что получил лишь среднее образование. Кроме того, он подделал письмо с предложением о работе от немецкой компании, которое побудило PRASA увеличить его зарплату.

За годы работы в Агентстве он закупил в Испании десятки новых поездов стоимостью 600 млн рандов, которые оказались непригодными для эксплуатации в Южной Африке, так как были слишком высокими. В итоге суд приговорил Мтимхулу к 15 годам тюремного заключения. Сообщается, что осужденный планирует подать апелляцию.

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