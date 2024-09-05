Россиянин предложил встречаться бывшей однокласснице и послал ей могильный крест за отказ

В Перми рецидивист угрожает своей бывшей однокласснице, отказавшейся встречаться с ним. Об этом 59.RU рассказала мать мужчины.

По словам 71-летней Надежды Юдиной, сын избивал ее, вернувшись из колонии по УДО в 2019 году, и вынудил уйти из квартиры, теперь она вынужденно живет по ночлежкам. Следующей жертвой пермяка стала его бывшая одноклассница, которой он предложил стать его девушкой, а когда она отказалась, начал преследовать ее. В апреле он напал на знакомую и ее сына с ножом, после чего в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

В июле суд решил принудительно госпитализировать мужчину, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу, до этого обвиняемый уже четыре раза срывал амбулаторное обследование, но мужчине все равно удалось скрыться. Тем не менее 29 августа его задержали и доставили в краевую клиническую психиатрическую больницу.

Теперь пациент находится в отделении стационарных экспертиз и отправляет оттуда странные и пугающие посылки своей однокласснице. Женщина подтвердила, что к ней уже доставили два кладбищенских креста, венки и несколько посылок из магазинов для взрослых. Кроме того, фигурант отправляет от ее имени кредитные заявки. Ни врачи, ни санитары не могут забрать телефон, которым пользуется пациент, так как, по словам медиков, это может сделать только следователь.

Ранее сталкера, который послал жертве слепок своего пениса, отправили на год в тюрьму.