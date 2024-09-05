Российские врачи спасли женщину с десятью кистами с паразитами в печени

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге прооперировали женщину с десятью кистами в печени. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Кисты обнаружили на УЗИ брюшной полости, которое пациентке назначили после жалоб на боли в правом подреберье. Известие, по словам екатеринбурженки, стало для нее полной неожиданностью.

Медики отметили, что на компьютерной томографии кисты выглядели как простые, хотя у врачей было подозрение о том, что в них могут быть паразиты.

«Такое заболевание, как поликистоз печени, является врожденным, тогда как в данном случае множественные кисты появились совсем недавно. В связи с этим, чтобы снять все сомнения, сначала в ходе вмешательства мы с помощью лапароскопа убедились, что это действительно паразитарные кисты», — поделился оперирующий хирург Олег Орлов.

Причиной образования кист стал эхинококкоз — паразитарное заболевание, вызываемое личинками ленточного червя эхинококка. Медик напомнил, что подобные паразиты могут попасть в организм через руки, когда человек не помыл их после контакта с собаками, сельскохозяйственными животными или при сборе дикорастущих ягод, загрязненными яйцами паразитов.

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