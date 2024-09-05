Украинцев зимой может ждать до 20 часов без тепла и света

Продолжительность отключений электроэнергии на Украине грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки. Об этом сообщается на сайте центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

«По оптимистичному прогнозу, если на стабильной основе будут работать восемь-девять энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около трех ГВт из шести ГВт поврежденных мощностей», — говорится в сообщении.

По данным СНБО, при таком раскладе удастся сократить продолжительность отключения электроэнергии до 12 часов в сутки. Однако если удастся восстановить только около двух ГВт мощности, тогда как количество работающих блоков АЭС будет только шесть-семь из девяти имеющихся на Украине, а зима, в свою очередь, будет холодной, то украинские граждане могут оставаться без света и отопления до 20 часов в сутки.

Правительство Украины признает, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Кроме того, был уничтожен крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области — Трипольская ТЭС.

До этого глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что зима периода 2024 — 2025 года может стать самой сложной для украинцев в истории их страны на фоне повреждений в украинской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что зимой на Украине из-за отсутствия электричества начнется массовое бегство людей.