«Людей приучают бояться»: США уличили в причастности к новой «болезни Х»

К сообщениям о «болезни Х» нужно относиться настороженно, так как все это выглядит как запугивание людей и внушение им страшной неизбежности, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. За всей неизвестностью вокруг этого термина видна причастность США, заявила она в беседе с RT.

По мнению депутата, выглядит так, как будто понятием новой «болезни Х» население пытаются приучить психологически бояться страшной неизбежности, которая унесет много жизней. Причем происходит это в современном развитом мире с большим количеством вакцин и надежной системой здравоохранения, подчеркнула Яровая. По ее мнению, США замешаны в распространении таких сообщений.

«Болезнь X» имеет вполне конкретных подозреваемых — уши Соединенных Штатов торчат из-за этой «неизвестности», — заявила парламентарий.

Она также призвала мировое сообщество объединиться против Штатов, назвав их «опасным субъектом», который стремится к идеологии однополярного мира.

Напомним, глава офиса ВОЗ в России заявил, что после коронавируса действительно возникнет «болезнь Х» — по его словам, это лишь вопрос времени, поэтому мир должен быть готов к этому. В Роспотребнадзоре при этом объяснили, что термину «болезнь Х» уже много лет, а его обсуждение — это не сенсация, а рутинная работа экспертов.

Ранее вирусолог оценил, грозит ли миру новая пандемия из-за «болезни X».