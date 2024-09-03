Депутат Госдумы поспорила с главой фонда ВЦИОМ о бездетных девушках с собачками

Глава фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов и депутат Государственной думы Нина Останина поспорили насчет девушек без семьи и детей, которые приходят на работу с собачками. Об этом сообщает РБК.

По словам Абрамова, сейчас молодые россиянки преимущественно занимаются построением карьеры и только потом задумываются о семье. Руководитель фонда ВЦИОМ считает, что подобную тенденцию поддерживают и сотрудницы органов государственной власти. В качестве примера он привел агентство Росмолодежь.

«У них большое количество красивых, молодых девушек и женщин — без семьи и детей, но с собачками на работе. То есть раньше у нас приводили на работу детей — это нормально, дети — они были везде, это считалось хорошо», — сказал Абрамов.

Он призвал «чиновников и бюрократов» показывать пример, начиная с себя.

С этим не согласилась председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, винить только девушек в откладывании рождений некорректно. Она подчеркнула, что этот вопрос взаимный.

В августе зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина заявила, что в России необходимы новые меры поддержки семей, в том числе денежные выплаты за долгий брак.

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают все меры для улучшения демографии, но от них нельзя ждать сиюминутного эффекта.

До этого, выступая на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России достиг катастрофически низкого уровня — 1,4.

Ранее уральский митрополит назвал голливудские фильмы причиной ухудшения демографии.