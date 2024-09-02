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Дети в Харькове начали учебный год в метро и подземной школе

В Харькове начались занятия на шести станциях метро и в одной подземной школе

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m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

В Харькове начались занятия в классах на шести станциях метрополитена и в одной подземной школе. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале заявил, что ведется работа над тем, чтобы все ученики города имели возможность учиться в безопасных условиях.

«И хотя в этом году из-за реалий войны мы снова вынуждены начать учебный процесс преимущественно дистанционно, позитивные изменения есть. Благодаря недавно построенной подземной школе, реконструированным противорадиационным укрытиям и метрошколе в этом году за парты сядет в пять раз больше учеников, чем в прошлом году», — написал он.

31 августа координатор Курского регионального отделения ЛДПР Алексей Томанов выступил с предложением обклеить окна школ и детских садов в Курске бронированной пленкой для защиты от воздействия взрывной волны при возможных обстрелах. Отмечается, что инициатива возникла на фоне введения режима контртеррористической операции в регионе и массовых обращений в ЛДПР с просьбой обеспечить безопасность детей в предстоящем учебном году.

До этого стало известно, что школы в девяти муниципалитетах Курской области будут переведены на дистанционный формат обучения.

Ранее в Кемерове дети пошли в 1-й «Z» класс.

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