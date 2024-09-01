В Башкирии турист подвернул ногу и застрял в пещере на глубине 30 метров

В Иглинском районе Башкирии пятеро туристов спускались в пещеру, один из мужчин повернул ногу, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает республиканское управление МЧС.

Пятеро путешественников приехали в село Охлебинино, чтобы совершить спуск в пещеру. Во время похода один из туристов неудачно наступил на камень и повредил ногу. Его друзья вызвали спасателей по телефону 112 и сообщили, что их друг самостоятельно подняться не может, находится в сознании.

Спасательная операция заняла около полутора часов, пострадавшего пришлось поднимать на носилках с глубины около 30 метров. Мужчина был передан бригаде медиков скорой помощи. По предварительной информации у него перелом лодыжки.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае двое приятелей сорвались с 30-метрового обрыва на смотровой площадке. Мужчины приземлились в расщелину и были вынуждены провести в ней всю ночь.

Ранее в Башкирии двое мужчин отправились на рыбалку и сорвались с обрыва в реку.