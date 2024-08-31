На востоке Бразилии рухнула крыша церкви

При обрушении крыши церкви Непорочного Зачатия в бразильском городе Ресифи пострадали по меньшей мере 25 человек. Об этом со ссылкой на местный департамент здравоохранения сообщает портал G1.

Трагедия произошла в городе Ресифи штата Пернамбуку на востоке Бразилии 31 августа около 13:30 по местному времени. В момент обрушения крыши в здании находилось от 60 до 70 человек. Свидетели рассказали, что услышали раздающийся сверху шум и треск, после чего крыша рухнула.

Причины случившегося выясняются. Известно, что шестью днями ранее на крыше церкви были установлены новые панели солнечных батарей.

На месте работают местные силы гражданской обороны, пожарные и военные.

31 августа сообщалось, что в Салавате в Башкирии из-за пожара частично обрушился торговый центр «Аструм». Спасатели локализовали огонь на площади 2,5 тыс. кв. метров, тушение продолжается.

Ранее в Москве в тушении пожара на набережной задействовали корабль.