Коломойскому отменили арест

Шевченковский районный суд Киева отменил арест бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) по одному из дел. Об этом сообщает издание «Общественное».

Согласно данным издания, предпринимателю изменили меру пресечения на залог в размере 1,8 млрд гривен (3,9 млрд рублей). Коломойский заявил, что не сможет его оплатить. Срок действия меры пресечения по данному делу истекает 2 сентября.

«Однако есть другое постановление следственного судьи Печерского районного суда, по которому Игорю Валерьевичу продлен срок действия его содержания под стражей в рамках другого уголовного производства», — приводит издание слова прокурора Сергея Деминчука.

До этого российские судебные приставы арестовали активы Коломойского и его партнеров. Они наложили арест на имущество на основании исполнительного производства, которое было открыто по решению Кошехабльского районного суда Адыгеи.

5 марта суд взыскал в доход Российской Федерации активы, принадлежащие Коломойскому.

Ранее Коломойскому предъявили новое обвинение.