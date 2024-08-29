Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авиабомбу времен ВОВ обнаружили на федеральной трассе вблизи Новороссийска

Mash: на федеральной трассе вблизи Новороссийска нашли авиабомбу времен ВОВ

close
100%
Kub Mash' class="item-image" >
Телеграм-канал Kub Mash

Неподалеку от Новороссийска на федеральной трассе обнаружили боеприпас. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел примерно в 300 метрах от трассы М-4 «Дон». Авиабомбу времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружили в лесу.

Сообщается, что саперы МЧС уже выехали на место происшествия. На кадрах с места видно боеприпас, лежащий на куче веток. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого опасный боеприпас обнаружили в Челябинске на Автодорожной улице. Прибывшие на место специалисты Росгвардии установили, что это 125-мм танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем. При этом на нем были следы глубокой коррозии. Его с соблюдением всех мер предосторожности поместили в контейнер и вывезли на полигон, где уничтожили накладным зарядом.

Ранее немецкую авиабомбу нашли в Петербурге во время земляных работ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами