Авиабомбу времен ВОВ обнаружили на федеральной трассе вблизи Новороссийска

Неподалеку от Новороссийска на федеральной трассе обнаружили боеприпас. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел примерно в 300 метрах от трассы М-4 «Дон». Авиабомбу времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружили в лесу.

Сообщается, что саперы МЧС уже выехали на место происшествия. На кадрах с места видно боеприпас, лежащий на куче веток. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого опасный боеприпас обнаружили в Челябинске на Автодорожной улице. Прибывшие на место специалисты Росгвардии установили, что это 125-мм танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем. При этом на нем были следы глубокой коррозии. Его с соблюдением всех мер предосторожности поместили в контейнер и вывезли на полигон, где уничтожили накладным зарядом.

Ранее немецкую авиабомбу нашли в Петербурге во время земляных работ.