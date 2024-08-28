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Украинский депутат рассказал о коррупции при строительстве АЭС

Украинский депутат Железняк рассказал о коррупции при создании Чигиринской АЭС

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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат народной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Чигиринскую АЭС планируют построить лишь на бумаге. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Что-то подсказывает, что на самом деле никто там строить не планирует пока АЭС и будут списывать деньги на «подготовительные работы» и все такое», — заявил он.

Депутат напомнил, что строительству АЭС должно предшествовать создание технического обоснования, а затем одобрение правительства и Народной рады, при этом он обратил внимание на то, что депутаты не спешат поддерживать этот проект.

Украинский «Энергоатом» объявил о строительстве Чигиринской АЭС вечером 27 августа. Компании будут переданы земельные участки общей площадью 38,1493 га. Строительство Чигиринской АЭС в Черкасской области было заморожено в 1989 году.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее стало известно, что Украина построит еще два атомных энергоблока на Хмельницкой АЭС.

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