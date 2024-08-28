На Украине намерены достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области

Оператор атомных электростанций (АЭС) Украины компания «Энергоатом» заявила о планах продолжить замороженное в 1989 году строительство Чигиринской АЭС в Черкасской области. Об этом в Telegram-канале «Энергоатома» сообщил глава организации Петр Котин.

По его словам, компания активно работает над поиском новых площадок для строительства. Наиболее перспективной из них является площадка, находящаяся вблизи небольшого города Орбита в Черкасской области. Там планируется построить четыре новых энергоблока по технологии AP1000.

Во время заседания внеочередной сессии Чигиринского городского совета депутаты разрешили начать разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование «Энергоатома». Компании будут переданы земельные участки общей площадью 38,1493 га.

До этого сообщалось, что Украина начала строительство еще двух атомных энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Ранее сообщалось, что Украина может закупить российское оборудование для АЭС.