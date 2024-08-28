Аэропорт Казани закрыли для отправки и приема самолетов

Международный аэропорт имени Тукая в Казани временно закрыли на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Направляющиеся в аэропорт рейсы из московского Шереметьево и Сочи будут выполенены на запасной аэродром в Самару.

По словам представителей аэропорта, это сделано по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения. С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.

До этого в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов вводили ограничения на работу международного аэропорта Гагарин в Саратове.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее летевший в Надым самолет совершил экстренную посадку в Тюмени.