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Врач раскрыл, влияет ли привычка сидеть в телефоне на продолжительность жизни

Врач Конев: на продолжительность жизни влияет не только использование смартфонов

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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в эфире «Радио 1» прокомментировал недавнее исследование американских ученых, согласно которому, привычка сидеть в смартфоне сокращает продолжительность жизни и увеличивает риск сердечных патологий. Специалист заявил, что не совсем согласен с таким утверждением.

«Здесь не сам телевизор и телефон влияют, а обездвиженность, которой сопровождается это все. Действие самого смартфона, его электрических волн, до конца еще не изучено. Утверждать так не стоит. Это палец в потолок. Такие исследования — лирические высказывания», — считает врач.

Чтобы избежать проблем с сердцем, он посоветовал чередовать использование смартфона с прогулками и иной физической активностью.

Накануне команда ученых-медиков из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовала результаты исследования, согласно которому, чрезмерное времяпрепровождение перед экранами телевизоров и гаджетов может существенно повысить риск развития серьезных заболеваний сердца, включая ишемическую болезнь, инсульт и другие сердечно-сосудистые патологии.

Ранее ученые нашли признак раннего инсульта, возникающий в молодости.

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