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Новорожденного подбросили многодетной семье в Карачаево-Черкесии

Mash: в Карачаево-Черкесии глава многодетной семьи нашел в траве чужого младенца

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Shutterstock

В черкесском селе Счастливое глава многодетной семьи нашел во дворе дома новорожденного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Счастливое, крики младенца услышал глава многодетной семьи, мужчина обнаружил ребенка в траве во дворе дома. Россиянин занес новорожденного в дом, вызвал скорую помощь и полицию.

Как установили медики, младенца подкинули к дому местного жителя через несколько часов после родов, ему уже нашли приемную семью. Биологическую мать, выбросившую ребенка, разыскивают полицейские.

До этого сообщалось, что в Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный оставил новорожденного на входе в дом ребенка. Младенца, завернутого в одеяло, нашли на крыльце дома ребенка на Малой Подьяческой улице, правоохранители передали подкидыша медикам, мальчик госпитализирован в детскую больницу. На новорожденном была бирка из родильного дома, по ней установили, что матерью младенца является 34-летняя гражданка Киргизии, ее удалось задержать.

Ранее отец подбросил новорожденного младенца в подъезд дома в Тверской области.

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