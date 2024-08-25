Под Анапой потушили лесной пожар

Лесной пожар в районе села Сукко под Анапой потушили на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Пожар на территории Анапского лесничества потушен», — отметили в оперштабе, уточнив, что огонь удалось полностью ликвидировать в 21:10.

Вечером в воскресенье, 25 августа, региональный оперштаб проинформировал о лесном пожаре в районе Кипарисового озера в селе Сукко под Анапой. Площадь возгорания первоначально составляла 0,25 гектаров, затем огонь удалось локализовать. Пожар ликвидировали 53 человека личного состава РСЧС и МЧС РФ по Краснодарскому краю и 16 машин.

В оперштабе обратили внимание, что горит лесная подстилка, болотные кипарисы не пострадали.

До этого в официальном Telegram-канале мэрии Анапы рассказали, что информация о возгорании в лесном массиве недалеко от Кипарисового озера поступила в 15:35. Распространение огня осложнила жаркая погода и сильный ветер.

«Причина — неосторожное обращение с огнем», — подчеркнули в сообщении администрации.

До этого стало известно, как увеличилась площадь пожара в районе Тепе-Оба в Крыму.

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