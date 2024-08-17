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Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение

ВПЭС: во Владивостоке восстановили электроснабжение после отключения света

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Татьяна Меель/РИА Новости

Сотрудники аварийных служб полностью восстановили энергоснабжение во Владивостоке, расположенном в Приморском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).

«Больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено», — рассказал источник агентства.

16 августа на территории Приморского края зафиксировали массовое отключение света. Проблемы с электричеством затронули Владивосток, Находку, Артем и ряд других населенных пунктов.

Из-за аварии в регионе было частично приостановлено движение поездов, а также нарушено водоснабжение. Кроме того, многие жилые дома остались без света.

По информации местных властей, ЧП произошло из-за замыкания на Лучегорской государственной районной электростанции (ГРЭС). Днем 17 августа в Telegram-канале пресс-службы ВПЭС появилась информация об устранении аварии на нескольких улицах во Владивостоке. В 22:51 по местному времени (15:51 мск) восстановительные работы завершились на улицах Алеутская, Тигровая, Адмирала Фокина и других.

Ранее в Приморском крае восстановили движение поездов после сбоя.

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