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Стало известно о судьбе раненого подростка в торговом центре в ДНР

Львова-Белова: пострадавшего в донецком ТЦ «Галактика» подростка везут в больницу

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Подростка, пострадавшего от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке, везут в больницу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Уже есть данные об одном пострадавшем подростке, его везут в больницу для оказания медицинской помощи. Спасательная операция продолжается», — написала она.

16 августа официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру «Галактика».

16 августа снаряд ВСУ попал в донецкий ТЦ «Галактика», в котором было больше 100 посетителей. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, пострадали как минимум 11 человек, в том числе подросток. Место происшествия продолжают атаковать, экстренные службы не могут оперативно выполнять свою работу из соображений безопасности.

Ранее житель Донецка попросил Путина забрать всю Украину после удара ВСУ по ТЦ.

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