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В России возбудили дело после удара по ТЦ «Галактика» в Донецке

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Следкома.

Следствие установило, что вооруженные формирования Украины нанесли удар по гражданским объектам в Донецке. После того как боеприпас попал в здание торгового центра «Галактика» в Петровском районе города, начался пожар, в результате пострадали мирные жители, которые находились в ТЦ.

«По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (теракт)», — заявила Петренко.

Она добавила, что следствие устанавливает, какие вооруженные формирования были причастны к удару.

16 августа снаряд ВСУ попал в донецкий ТЦ «Галактика», в котором было больше ста посетителей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, пострадали как минимум 11 человек, в том числе подросток. Место происшествия продолжают атаковать, экстренные службы не могут оперативно выполнять свою работу из соображений безопасности. Житель Донецка обратился к президенту России с просьбой не брать в плен «этих негодяев». Депутат Андрей Колесник пообещал жесткий ответ Киеву.

Ранее появилось видео последствий обстрела торгового центра в Донецке.

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