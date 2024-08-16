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Город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны украинской армии

Гладко: в Шебекино при обстреле пострадал мужчина, он находится в больнице

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Город Шебекино Белгородской области дважды подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего был ранен один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в районную больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате двух обстрелов, уточнил губернатор, в одном многоквартирном доме было повреждено остекление. Еще в двух частных домовладениях оказались выбиты окна, посечены фасады и заборы, также были повреждены три автомобиля.

Оперативные службы работают на месте обстрелов. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

Днем Минобороны РФ сообщало, что над Белгородской областью был сбит украинский дрон.

С 16 августа в девяти районах Белгородской области услуги связи стали бесплатными из-за режима ЧС.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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