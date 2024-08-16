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В части Белгородской области связь и интернет стали бесплатными из-за режима ЧС

Минцифры: в девяти районах Белгородской области услуги связи стали бесплатными

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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

В девяти районах Белгородской области мобильная связь и интернет стали доступны бесплатно в связи с введением режима ЧС. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Такие условия действуют в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Ровеньском, Краснояружском районах, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском городских округах.

По информации ведомства, абоненты могут бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. Входящие звонки также будут бесплатными, отметили в Минцифры.

В Белгородской области 15 августа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. В регионе также установили федеральный уровень реагирования.

14 августа губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что из-за ежедневных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали многие местные жители, разрушены дома. В области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Ранее в Шебекино рухнули межэтажные перекрытия в жилом доме из-за атаки ВСУ.

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