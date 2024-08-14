В ФРГ выдали ордер на арест причастного к подрывам «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрывам «Северных потоков». Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit.

В материале говорится, что речь идет о сотруднике школы подводного плавания Владимире, гражданине Украины, который в последнее время проживал в Польше. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

По данным журналистов, прокуратура ФРГ также подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на «Северных потоках». По предварительным данным, эти трое могли быть в экипаже парусной яхты «Андромеда», которая находится в центре внимания немецкого расследования.

В апреле генеральная прокуратура РФ сообщила, что направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Этому предшествовало обращение в ГП РФ депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур к организации и финансированию террористических актов на территории РФ, а также подрыва «Северных потоков». Авторы обращения, ссылаясь на информацию, полученную из достоверных украинских источников, рассказали, что для «операции прикрытия» привлекалась группа дайверов под контролем Буданова.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

Ранее в Германии призвали возобновить сотрудничество страны с Россией и восстановить «Северный поток».