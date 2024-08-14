Украинские дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе Шебекино несколько дронов произвели атаку на многоквартирный жилой дом. В результате ударов произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Кроме того, была повреждена линия газоснабжения.

В селе Устинка Белгородского района беспилотник сбросил боеприпас на летнюю кухню на территории частного домовладения, после чего она сгорела.

Гладков отметил, что информация о последствиях атак уточняется, на местах работают оперативные службы.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате ударов нет.

До этого в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. По словам Гладкова, обстановка в области по-прежнему является крайне сложной и напряженной.

Ранее сообщалось, что пострадавшим жителям Белгородской области хотят увеличить компенсации.