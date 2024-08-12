Пятиклассника с разрывом печени госпитализировали после падения с крыши заброшки

В Сертолово школьник получил тяжелые травмы, упав с крыши заброшенного сарая, у пострадавшего диагностировали разрыв печени. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Сертолово возле заброшенной постройки на Восточно-Выборгском шоссе. 11-летний мальчик забрался на крышу сарая и упал с высоты более двух метров.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован в детскую больницу в тяжелом состоянии, у него диагностирован разрыв правой доли печени. По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодаре семилетний мальчик упал с третьего этажа заброшенной постройки. Как рассказали друзья пострадавшего, они играли в футбол, мальчик наклонился с края бетонной плиты, у него закружилась голова, ребенок сорвался вниз с высоты третьего этажа. С многочисленными травмами школьника доставили в детскую больницу.

Ранее в Керчи подросток сорвался с третьего этажа заброшки и упал в воду.