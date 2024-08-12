Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятиклассника с разрывом печени госпитализировали после падения с крыши заброшки

«78.ru»: в Ленобласти подросток попал в реанимацию, упав с крыши сарая

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В Сертолово школьник получил тяжелые травмы, упав с крыши заброшенного сарая, у пострадавшего диагностировали разрыв печени. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Сертолово возле заброшенной постройки на Восточно-Выборгском шоссе. 11-летний мальчик забрался на крышу сарая и упал с высоты более двух метров.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован в детскую больницу в тяжелом состоянии, у него диагностирован разрыв правой доли печени. По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодаре семилетний мальчик упал с третьего этажа заброшенной постройки. Как рассказали друзья пострадавшего, они играли в футбол, мальчик наклонился с края бетонной плиты, у него закружилась голова, ребенок сорвался вниз с высоты третьего этажа. С многочисленными травмами школьника доставили в детскую больницу.

Ранее в Керчи подросток сорвался с третьего этажа заброшки и упал в воду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами