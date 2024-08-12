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Российские врачи спасли пленного украинского солдата в крайне тяжелом состоянии

РИА: в России провели сложную операцию украинцу, попавшему в плен

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Shutterstock

Российские врачи провели сложную многочасовую операцию для украинского военнослужащего, который оказался в плену в критическом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приехал к нам в крайне тяжелом состоянии — обусловлено ранением живота, внутрибрюшным кровотечением, связанным с ранением левой доли печени, плюс кишечник был поврежден. Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени — фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови, все это восполнялось», — рассказал анестезиолог-реаниматолог Сергей. Он добавил, что проводилось лечение геморрагического шока.

Андрей Куришко, 1976 года рождения, был мобилизован в 2022 году в Краматорске и служил в противотанковом взводе. Он попал в плен в Клещеевке, получив огнестрельное ранение во время штурма.

Доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Дженелидзе Александр Бабич назвал операцию сложной из-за геморрагического шока.

Военнопленный Куришко выразил благодарность врачам за оказанную помощь.

В Минобороны РФ в мае сообщали о том, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Клещеевку в ДНР.

Ранее главком ВСУ сообщил о тотальном дефиците зенитных ракет.

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Операция на Украине
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